"Народ вас не желает!": Президент Сербии поставил на место оппозицию за голодовку после выборов Вучич заверил, что в Сербии не произойдёт насильственной смены власти 24 декабря, 16:28 Президент Сербии Александр Вучич. Фото © Сайт президента Республики Сербия

Сербские власти не допустят государственного переворота, несмотря на протесты оппозиции, недовольной результатами парламентских выборов. Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич, которого цитирует издание Tanjug.

"Что вы хотите? Оказать давление на кого-то, чтобы изменить избирательную волю, устроить "кражу" на выборах по вашему приказу? Разве вы пришли к власти? Народ вас не желает, а вы решили и хотите изменить волю избирателей. Как вы это думали провести, если не насильственным путём?" – обратился глава государства к оппонентам.

Вучич подчеркнул, что любые изменения в стране произойдут исключительно на основании законодательных норм и демократических принципов. Он заверил, что так будет всегда и сербские власти не пойдут на поводу у тех, кто "протестует и шумит" под окнами его резиденции в Белграде.

Напомним, 17 декабря прошли выборы в парламент Сербии, на которых победила партия действующего президента Александра Вучича. Прозападные оппозиционеры устроили акцию протеста, добиваясь отмены результатов голосования и обвинив сербские власти в фальсификациях. В МИД РФ заявили, что Запад пытается применить "майданные" сценарии в Сербии.

Авторы Татьяна Миссуми