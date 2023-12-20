"Запад хочет помайданить": Захарова высказалась о протестах в Сербии

Запад пытается применить "майданные" сценарии в Сербии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя протесты в Белграде после парламентских выборов.

"Мы видим, как на протяжении многих лет в Сербии, в том числе в широком контексте на Балканах, применяются сценарии "майданного" продавливания западной воли", — сказала она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, у Запада сейчас есть огромное желание "помайданить" на Балканах. Однако сербы, как и любой народ любой страны, должны защищать свой суверенитет на всех уровнях, подчеркнула дипломат.