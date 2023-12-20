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20 декабря, 14:32

"Запад хочет помайданить": Захарова высказалась о протестах в Сербии

Захарова заявила, что Запад пытается применить "майданные" сценарии в Сербии

Запад пытается применить "майданные" сценарии в Сербии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя протесты в Белграде после парламентских выборов.

"Мы видим, как на протяжении многих лет в Сербии, в том числе в широком контексте на Балканах, применяются сценарии "майданного" продавливания западной воли", — сказала она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, у Запада сейчас есть огромное желание "помайданить" на Балканах. Однако сербы, как и любой народ любой страны, должны защищать свой суверенитет на всех уровнях, подчеркнула дипломат.

Ранее Лайф писал, что в Сербии после победы партии действующего президента Александра Вучича прошла акция протеста. Лидеры оппозиции даже объявили голодовку, добиваясь отмены результатов выборов. Напомним, что большинство мандатов в местном парламенте досталось правящему блоку Вучича. По мнению прозападной оппозиции, власти привезли в Белград десятки тысяч человек из других городов, чтобы вырвать победу.

В Кремле приветствовали успех Вучича на парламентских выборах в Сербии
В Кремле приветствовали успех Вучича на парламентских выборах в Сербии
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VK / МИД России

Наталья Исакова
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