"Запад хочет помайданить": Захарова высказалась о протестах в Сербии
Захарова заявила, что Запад пытается применить "майданные" сценарии в Сербии
Запад пытается применить "майданные" сценарии в Сербии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя протесты в Белграде после парламентских выборов.
"Мы видим, как на протяжении многих лет в Сербии, в том числе в широком контексте на Балканах, применяются сценарии "майданного" продавливания западной воли", — сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, у Запада сейчас есть огромное желание "помайданить" на Балканах. Однако сербы, как и любой народ любой страны, должны защищать свой суверенитет на всех уровнях, подчеркнула дипломат.
Ранее Лайф писал, что в Сербии после победы партии действующего президента Александра Вучича прошла акция протеста. Лидеры оппозиции даже объявили голодовку, добиваясь отмены результатов выборов. Напомним, что большинство мандатов в местном парламенте досталось правящему блоку Вучича. По мнению прозападной оппозиции, власти привезли в Белград десятки тысяч человек из других городов, чтобы вырвать победу.
VK / МИД России