В Кремле приветствовали успех Вучича на парламентских выборах в Сербии
Песков: Кремль с вниманием наблюдает за парламентскими выборами в Сербии
Кремль внимательно наблюдает за ходом парламентских выборов в Сербии. Российская Федерация приветствует успех действующего президента республики Александра Вучича. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы действительно очень внимательно за этим следим. Это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича. Мы надеемся, это будет способствовать дальнейшему развитию республики", — отметил Песков, добавив, что Россия рассчитывает на сохранение траектории дальнейшего укрепления дружбы между государствами, а также взаимоуважительного взаимодействия, ведущего к общей выгоде.
Согласно данным избиркома республики, коалиция действующего лидера страны "Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться" сохраняет лидерство на парламентских выборах. После обработки 91,6% бюллетеней количество отданных за коалицию голосов составляло 47,21%.
Ранее Вучич спрогнозировал итоги завершившихся в Сербии выборов в парламент. По его мнению, сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии коалиция "Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться" может рассчитывать на абсолютное большинство.
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