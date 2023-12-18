В Кремле приветствовали успех Вучича на парламентских выборах в Сербии

"Мы действительно очень внимательно за этим следим. Это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича. Мы надеемся, это будет способствовать дальнейшему развитию республики", — отметил Песков, добавив, что Россия рассчитывает на сохранение траектории дальнейшего укрепления дружбы между государствами, а также взаимоуважительного взаимодействия, ведущего к общей выгоде.