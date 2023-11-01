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1 ноября, 09:50

Вучич распустил Скупщину и назначил внеочередные парламентские выборы

Президент Сербии Александр Вучич подписал указ, распускающий одноместный парламент — Скупщину, и объявил дату внеочередных выборов. Трансляцию обращения сербского лидера провело агентство "Танюг".

"Принимаю решение о назначении выборов народных депутатов на 17 декабря 2023 года", заявил глава государства, подписав перед этим указ о роспуске действующего созыва Скупщины.

Кабмин Сербии 30 октября направил Вучичу офицальное предложение назначить дату проведения выборов в парламент. А сербский лидер ранее сообщал, что планирует назначить дату проведения внеочередных парламентских выборов на 17 декабря.

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Ранее Вучич заявил о том, что отказ Белграда вводить антироссийские санкции усилил международную репутацию Сербии. По словам политика, его страна — единственная в Европе, которая на протяжении двух лет не присоединилась к ограничениям, даже на фоне обвинения властей в нерешительности.

Обложка ©

Getty Images / Milos Miskov

Юрий Лысенко
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