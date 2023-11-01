Вучич распустил Скупщину и назначил внеочередные парламентские выборы

"Принимаю решение о назначении выборов народных депутатов на 17 декабря 2023 года", — заявил глава государства, подписав перед этим указ о роспуске действующего созыва Скупщины.

Ранее Вучич заявил о том, что отказ Белграда вводить антироссийские санкции усилил международную репутацию Сербии. По словам политика, его страна — единственная в Европе, которая на протяжении двух лет не присоединилась к ограничениям, даже на фоне обвинения властей в нерешительности.