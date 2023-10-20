Сербия выдала России беглого лжеврача с поддельным дипломом

Дмитрия Святковского, осуждённого в 2018 году в Вологодской области за подделку документов и приготовление к мошенничеству при получении выплат в крупном размере, экстрадировали из Сербии в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В 2017 году злоумышленник по объявлению в Интернете купил поддельный диплом вуза по квалификации "врач-стоматолог". Получив заведомо фальсифицированный документ, он попытался трудоустроиться в одно из районных медицинских учреждений Вологодской области. При этом фигурант намеревался принять участие в программе "Земский доктор", чтобы получить социальную выплату в сумме 1 миллиона рублей", — информировала она, добавив, что преступный замысел не был доведён до конца благодаря администрации больницы.