Индонезия экстрадировала в Россию сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Индонезия выдала России одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko, задержанного на Бали при попытке продлить вид на жительство. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Индонезия выдала России сооснователя финансовой пирамиды Finiko Миронова. Видео © t.me / МВД МЕДИА

"Из Индонезии в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Павел Миронов. Он обвиняется в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве", — говорится в телеграм-канале "МВД МЕДИА".

По данным следствия, криминальная организация действовала в Татарстане с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Зарегистрировав три фирмы, преступники предоставляли услуги по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке "Форекс" и криптобиржах. Причём их офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах.

Мошенники обзванивали людей и сообщали о якобы выигранных ими сертификатах на обучение стоимостью 300 долларов США. Во время первого визита в офис потенциального клиента они определяли его состоятельность, узнавали о банковских задолженностях, после чего предлагали обучить их игре на бирже и уговаривали вложить не менее пяти тысяч долларов США и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого такой суммы не было, аферисты помогали взять кредит. В итоге они обманывали людей, заработав на их доверчивости в общей сложности более 120 миллионов рублей.

"Так как Павел Миронов покинул Россию, на основании запроса МВД по Республике Татарстан он был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ. В августе текущего года обвиняемый задержан в Индонезии и сегодня депортирован в Россию", — добавили в ведомстве.