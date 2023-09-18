Россияне обошли валютный контроль по фальшивым документам и вывели за рубеж €1 млн

В Москве полицейские совместно с сотрудниками Шереметьевской таможни раскрыли банду, которая успела незаконно вывести за рубеж более одного миллиона евро. Детали операции сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Обойти валютный контроль участникам банды удалось благодаря фальшивым документам, связанным с поставкой товаров.

"Злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счёт нерезидента РФ", — уточнила Волк.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов". По нему было проведено 13 обысков, в ходе которых изъяли документы и некоторые предметы.

Двум участникам незаконной схемы предъявлены обвинения, в отношении их избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Поиск их подельников продолжается.