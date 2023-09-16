Сына наркобарона по прозвищу Коротышка экстрадируют из Мексики в США
Milenio: Сына наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка экстрадируют в США
Наркобарон Овидио Гусмана Лопес по прозвищу Мышь. Обложка © X / Alerta Mundial
Наркоторговца Овидио Гусмана — сына приговорённого в США к пожизненному заключению экс-главаря наркокартеля "Синалоа" по прозвищу Коротышка Хоакина Гусмана — экстрадируют в США. Об этом сообщает газета Milenio.
"Сотрудники Интерпола вывезли из тюрьмы Альтиплано Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь, сына Хоакина Гусмана по прозвищу Эль-Чапо (Коротышка. — Прим. Лайфа), чтобы передать его для экстрадиции Правительству США", — сказано в материале.
В настоящий момент идёт подготовка к реализации экстрадиции. Учитывая опасность, которую представляет наркобарон, его местонахождение держат в тайне.
Овидио Гусман Лопес по прозвищу Мышь был задержан в январе этого года в ходе операции в тихоокеанском штате Синалоа. Тогда погибло 29 человек.
Его отца, мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, в январе 2017 года передали властям США. Ему предъявили обвинения по семнадцати пунктам, среди которых — сбыт и перевозка наркотиков, отмывание денег и убийства. Судебные слушания начались 13 ноября 2018 года. В феврале 2019-го он был признан виновным по всем пунктам. Летом 2019-го суд отказал Гусману в пересмотре дела и приговорил к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение и дополнительным 30 годам тюрьмы.