Сына наркобарона по прозвищу Коротышка экстрадируют из Мексики в США

Наркоторговца Овидио Гусмана — сына приговорённого в США к пожизненному заключению экс-главаря наркокартеля "Синалоа" по прозвищу Коротышка Хоакина Гусмана — экстрадируют в США. Об этом сообщает газета Milenio.

"Сотрудники Интерпола вывезли из тюрьмы Альтиплано Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь, сына Хоакина Гусмана по прозвищу Эль-Чапо (Коротышка. — Прим. Лайфа), чтобы передать его для экстрадиции Правительству США", — сказано в материале.

В настоящий момент идёт подготовка к реализации экстрадиции. Учитывая опасность, которую представляет наркобарон, его местонахождение держат в тайне.

Овидио Гусман Лопес по прозвищу Мышь был задержан в январе этого года в ходе операции в тихоокеанском штате Синалоа. Тогда погибло 29 человек.