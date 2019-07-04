Суд в США отказал наркобарону Коротышке в пересмотре дела

Федеральный судья Нью-Йорка Брайан Коган отклонил ходатайство защиты экс-главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. Документ опубликован на портале правовых актов США.

По версии адвокатов, их подзащитному необходимо было пройти ещё через одно судебное заседание с участием присяжных, поскольку во время прошлых слушаний они, скорее всего, следили за Коротышкой по ТВ и были предвзяты во время вынесения приговора.

В пример приводится ситуация с новостным каналом Vice News, в эфире которого один из присяжных признался, что как минимум пять его товарищей по судебным процессам в нарушение законодательства следят за ходом судебных процессов с участием Коротышки.

— Любое разумное, гипотетическое, нормальное жюри, безусловно, осудило бы обвиняемого на основании огромного множества прямых доказательств, представленных в судебном процессе, — написал Брайан.

Ранее Лайф сообщал, что суд отказался смягчить условия содержания наркобарона из-за его примерного поведения.

Напомним, Коротышку признали виновным по 17 статьям, в числе которых "Сбыт и перевозка наркотиков", "Отмывание денег", "Убийство". Ему грозит несколько пожизненных сроков.