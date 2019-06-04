СМИ: Суд США не смягчит условия заключения наркобарона Коротышки

Ранее Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк предположила, что он хочет сбежать из тюрьмы.

Окружной суд Нью-Йорка отклонил прошение о смягчении условий содержания под стражей для экс-главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, сообщает CNN.

— Я согласен с тем, что поведение обвиняемого было и остаётся примерным, однако такое поведение стало прямым следствием суровых условий его заключения, — цитирует телекомпания содержание постановления окружного судьи Брайана Когана.

По словам судьи, хорошее поведение заключённого не является основанием для улучшения тюремных условий, а является основанием "не изменять" условия.

Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк также выразила опасения, что ходатайство Коротышки может быть связано с решением совершить побег.

Адвокаты Гусмана пожаловались на "жёсткие и нестандартные" условия содержания бывшего наркобарона под стражей. По словам защиты, заключённому приходится затыкать уши туалетной бумагой, чтобы не слышать шум внутри пенитенциарного заведения, а также он лишён прогулок на свежем воздухе.

Напомним, Коротышку признали виновным по 17 статьям, в числе которых сбыт и перевозка наркотиков, отмывание денег, убийство. Ему грозит несколько пожизненных сроков.