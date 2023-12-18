Вучич спрогнозировал итоги завершившихся в Сербии выборов в парламент

Сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии коалиция "Александр Вучич – Сербия не должна останавливаться" может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте. Так о предстоящих итогах выборов в Скупщину высказался президент балканской республики.

По данным избирательной комиссии страны, после подсчёта менее чем десятой части голосов лидирует правящий блок. Его поддерживает почти 54% сербов. Второе место с 14% занимает оппозиционная коалиция "Сербия против насилия".

"Получим ли 128, 129 или 130 мандатов, результат этих выборов в том, что коалиция "Сербия не должна останавливаться" будет иметь абсолютное большинство в парламенте", — отметил Вучич в штаб-квартире политсилы.