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17 декабря, 22:16

Вучич спрогнозировал итоги завершившихся в Сербии выборов в парламент

Вучич: Правящая коалиция получит абсолютное большинство по итогам выборов

Сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии коалиция "Александр Вучич – Сербия не должна останавливаться" может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте. Так о предстоящих итогах выборов в Скупщину высказался президент балканской республики.

По данным избирательной комиссии страны, после подсчёта менее чем десятой части голосов лидирует правящий блок. Его поддерживает почти 54% сербов. Второе место с 14% занимает оппозиционная коалиция "Сербия против насилия".

"Получим ли 128, 129 или 130 мандатов, результат этих выборов в том, что коалиция "Сербия не должна останавливаться" будет иметь абсолютное большинство в парламенте", — отметил Вучич в штаб-квартире политсилы.

Вучич распустил Скупщину и назначил внеочередные парламентские выборы

Вучич распустил Скупщину и назначил внеочередные парламентские выборы

Ранее сербский лидер подчёркивал, что Белград стал сильнее на фоне санкционной борьбы Запада с Россией. Отказ от присоединения к ограничениям лишь возвысил репутацию республики.

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Flickr / Совет Федерации

Илья Пушкарев
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