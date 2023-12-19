Сербская оппозиция объявила голодовку, добиваясь отмены результатов выборов

Лидеры оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" отказались признавать итоги выборов в Белграде. Они организовали в столице акцию протеста, призвав Республиканскую избирательную комиссию (РИК) аннулировать результаты голосования.

Напомним, что большинство мандатов в местном парламенте досталось правящему блоку президента "Александр Вучич – Сербия не должна останавливаться". По мнению прозападной оппозиции, власти привезли в Белград десятки тысяч человек из других городов, чтобы вырвать победу.

"Мы вошли как депутаты в РИК, потому что не смеем признавать фальсифицированные белградские выборы... Мы дальше остаёмся здесь как депутаты, Мирослав Алексич и я, и объявляем голодовку", — заявила на акции одна из лидеров "Сербии против насилия" Мариника Тепич.