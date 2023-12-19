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19 декабря, 02:51

Сербская оппозиция объявила голодовку, добиваясь отмены результатов выборов

<p>Протест сербской оппозиции в Белграде. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/srdjanmil037/status/1736810715338649744/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Srđan Milivojević</a></p>

Протест сербской оппозиции в Белграде. Обложка © X / Srđan Milivojević

Лидеры оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" отказались признавать итоги выборов в Белграде. Они организовали в столице акцию протеста, призвав Республиканскую избирательную комиссию (РИК) аннулировать результаты голосования.

Напомним, что большинство мандатов в местном парламенте досталось правящему блоку президента "Александр Вучич – Сербия не должна останавливаться". По мнению прозападной оппозиции, власти привезли в Белград десятки тысяч человек из других городов, чтобы вырвать победу.

"Мы вошли как депутаты в РИК, потому что не смеем признавать фальсифицированные белградские выборы... Мы дальше остаёмся здесь как депутаты, Мирослав Алексич и я, и объявляем голодовку", — заявила на акции одна из лидеров "Сербии против насилия" Мариника Тепич.

В Кремле приветствовали успех Вучича на парламентских выборах в Сербии

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А тем временем в России появился первый кандидат, подавший документы для участия в выборах главы государства. Им стал действующий президент РФ Владимир Путин.

Илья Пушкарев
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