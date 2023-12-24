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24 декабря, 18:55

Сербская оппозиция пытается взять штурмом здание администрации Белграда

Сторонники прозападной оппозиции в Сербии начали штурм администрации Белграда

Сторонники прозападной оппозиции в Сербии начали штурм администрации Белграда. Обложка © X / Alisa_Vasilisa

Сторонники прозападной оппозиции в Сербии начали штурм администрации Белграда. Обложка © X / Alisa_Vasilisa

Недовольные результатами выборов в Скупщину Белграда сторонники сербской оппозиции организовали штурм городской администрации. Участники несогласованной акции зажгли фаеры и пытаются выломать двери.

Сторонники прозападной оппозиции в Сербии пытаются выломать двери и попасть в администрацию Белграда. Видео © X / Alisa_Vasilisa

Митинг организован лидерами прозападной коалиции "Сербия против насилия". По их мнению, победивший блок президента "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться" незаконно завоевал лидерство, нарушив правила выборов. С момента окончания подсчёта голосов оппозиционные депутаты Мариника Тепич и Мирослав Алексич ежедневно собирают антиправительственные акции, параллельно объявив голодовку.

В Кремле приветствовали успех Вучича на парламентских выборах в Сербии
В Кремле приветствовали успех Вучича на парламентских выборах в Сербии

О выходках проигравшей коалиции уже высказался и сам сербский лидер. По словам Вучича, он не допустит насильственной смены власти в балканской республике.

Илья Пушкарев
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