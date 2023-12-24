Сербская оппозиция пытается взять штурмом здание администрации Белграда
Сторонники прозападной оппозиции в Сербии начали штурм администрации Белграда
Сторонники прозападной оппозиции в Сербии начали штурм администрации Белграда. Обложка © X / Alisa_Vasilisa
Недовольные результатами выборов в Скупщину Белграда сторонники сербской оппозиции организовали штурм городской администрации. Участники несогласованной акции зажгли фаеры и пытаются выломать двери.
Сторонники прозападной оппозиции в Сербии пытаются выломать двери и попасть в администрацию Белграда. Видео © X / Alisa_Vasilisa
Митинг организован лидерами прозападной коалиции "Сербия против насилия". По их мнению, победивший блок президента "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться" незаконно завоевал лидерство, нарушив правила выборов. С момента окончания подсчёта голосов оппозиционные депутаты Мариника Тепич и Мирослав Алексич ежедневно собирают антиправительственные акции, параллельно объявив голодовку.
О выходках проигравшей коалиции уже высказался и сам сербский лидер. По словам Вучича, он не допустит насильственной смены власти в балканской республике.