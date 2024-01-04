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4 января, 05:56

Двое погибли и шестеро пострадали при обрушении кафе в казахстанском Уральске

В Казахстане произошёл взрыв газа, в результате которого обрушилось здание кафе. Об этом сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

Экстренные службы работают на месте обрушения здания кафе в казахстанском Уральске. Видео © t.me / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира

По его данным, всё случилось в городе Уральске. Жертв избежать не удалось. В настоящее время известно о двух погибших, их личности сейчас устанавливаются. При этом шестерых человек из-под разрушенных конструкций удалось спасти. Пятерых уже отправили в больницу, один от госпитализации отказался.

Взрыв газа вынес окна и двери в многоэтажке в Дагестане, есть пострадавшие
Взрыв газа вынес окна и двери в многоэтажке в Дагестане, есть пострадавшие

Ранее Лайф рассказывал о мощном пожаре, который вспыхнул в частном доме после взрыва газа в подмосковной Баковке. Пламя разгорелось настолько сильно, что его было видно за несколько километров от места происшествия. По данным СМИ, дом полностью выгорел. Однако, были ли в нём в этот момент люди, неизвестно.

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t.me / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира

Николь Вербер
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