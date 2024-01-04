Двое погибли и шестеро пострадали при обрушении кафе в казахстанском Уральске

В Казахстане произошёл взрыв газа, в результате которого обрушилось здание кафе. Об этом сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

Экстренные службы работают на месте обрушения здания кафе в казахстанском Уральске. Видео © t.me / Zakon.kz — Новости Казахстана и мира

По его данным, всё случилось в городе Уральске. Жертв избежать не удалось. В настоящее время известно о двух погибших, их личности сейчас устанавливаются. При этом шестерых человек из-под разрушенных конструкций удалось спасти. Пятерых уже отправили в больницу, один от госпитализации отказался.