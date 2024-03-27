Капитаном протаранившего в Балтиморе мост судна мог быть украинец
Balticshipping: Капитаном снёсшего в Балтиморе мост судна мог быть украинец
Стало известно о том, что капитаном судна Dali, которое врезалось в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд) в США, мог быть гражданин Украины. Информация об этом опубликована на портале Balticshipping.
Скриншот с сайта Balticshipping с предполагаемым капитаном судна. Фото © balticshipping
Информация о капитане содержится в карточке компании, которой принадлежит контейнеровоз. Помимо того, там также указана его зарплата, которая составляет 10 200 долларов.
Ранее Life.ru писал, что мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе рухнул после того, как в него врезалось судно, из-за чего несколько машин упали в воду. Также сообщалось, что в воде могли оказаться порядка 20 человек. Стоит отметить, что президент Соединённых Штатов Джо Байден уже прокомментировал произошедший инцидент. По его словам, причиной случившегося стал непреднамеренный акт, а именно — столкновение судна с его опорой.
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