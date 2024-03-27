СМИ сообщили как минимум о шести погибших при обрушении моста в Балтиморе
NBC: При обрушении моста в Балтиморе погибло минимум шесть человек
Не менее шести человек погибло после обрушения моста в Балтиморе автомобильного моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта. Об этом, ссылаясь на исполнительного вице-президента компании Brawner Builders Джеффри Прицкера, передаёт телеканал NBC News.
Помимо того, собеседник телеканала рассказал журналистам, что в результате происшествия одному человеку удалось спастись. Больше никаких подробностей приведено не было.
Ранее Life.ru писал, что в Балтиморе рухнул автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезалось грузовое судно Dali. Затем местные СМИ сообщили, что в воде могло оказаться порядка 20 человек. Потом президент Соединённых Штатов Джо Байден во время выступления в Белом доме прокомментировал эту ситуацию, заявив, что причиной случившегося стал непреднамеренный акт, а именно — столкновение судна с его опорой. Также стало известно о том, что капитаном этого контейнеровоза мог быть гражданин Украины.
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