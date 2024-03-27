СМИ сообщили как минимум о шести погибших при обрушении моста в Балтиморе

Не менее шести человек погибло после обрушения моста в Балтиморе автомобильного моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта. Об этом, ссылаясь на исполнительного вице-президента компании Brawner Builders Джеффри Прицкера, передаёт телеканал NBC News.