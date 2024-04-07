Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 15:09

"Будет жёстко и быстро": В США забили тревогу из-за ситуации на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев ждёт резкий обвал, а не медленная капитуляция

Украину ждёт резкий обвал, а не медленная капитуляция. Такой прогноз озвучил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В интервью ютуб-каналу Dialogue Works он сравнил ситуацию на Украине с обрушением моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, когда в него врезалось грузовое судно.

"Когда наступит коллапс, а я полагаю, что это будет коллапс, а не постепенная капитуляция, это будет похоже на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки. <...> Будет жёстко и быстро, и НАТО нужно думать, что оно будет делать после", — сказал Джонсон.

Также он объяснил, почему пришёл к соответствующему выводу. По словам экс-аналитика ЦРУ, в украинских войсках уже выбит первоначальный обученный офицерский и рядовой состав, сегодня ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов и вооружений, а у Штатов "едва хватит их на два-три дня".

А ранее Владимир Зеленский признал, что у ВСУ нет снарядов для проведения нового контрнаступления. По его словам, боеприпасов хватит лишь для обороны.

Спрятаться невозможно: Кулеба пожаловался на массово падающие на головы бойцов ВСУ авиабомбы РФ
Спрятаться невозможно: Кулеба пожаловался на массово падающие на головы бойцов ВСУ авиабомбы РФ
Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров