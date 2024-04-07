"Будет жёстко и быстро": В США забили тревогу из-за ситуации на Украине

Украину ждёт резкий обвал, а не медленная капитуляция. Такой прогноз озвучил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В интервью ютуб-каналу Dialogue Works он сравнил ситуацию на Украине с обрушением моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, когда в него врезалось грузовое судно.

"Когда наступит коллапс, а я полагаю, что это будет коллапс, а не постепенная капитуляция, это будет похоже на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки. <...> Будет жёстко и быстро, и НАТО нужно думать, что оно будет делать после", — сказал Джонсон.

Также он объяснил, почему пришёл к соответствующему выводу. По словам экс-аналитика ЦРУ, в украинских войсках уже выбит первоначальный обученный офицерский и рядовой состав, сегодня ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов и вооружений, а у Штатов "едва хватит их на два-три дня".