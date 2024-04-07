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7 апреля, 06:18

Спрятаться невозможно: Кулеба пожаловался на массово падающие на головы бойцов ВСУ авиабомбы РФ

Кулеба: Планирующие авиабомбы ВКС России регулярно уничтожают позиции ВСУ

Дмитрий Кулеба. Обложка © X / Dmytro Kuleba

Дмитрий Кулеба. Обложка © X / Dmytro Kuleba

Воздушно-космические силы (ВКС) России массово применяют планирующие авиабомбы в зоне СВО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По [украинским военнослужащим] массово и, я бы даже сказал, регулярно бьют управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции", — сказал дипломат в беседе с Financial Times.

Кроме того, Кулеба признал, что от таких бомб невозможно скрыться, а единственный способ противостоять им — сбить бомбардировщик.

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Ранее Минобороны России показывало, как российский бомбардировщик Су-34 сбрасывает планирующие авиабомбы на позиции ВСУ. Самолёт работал на Южно-Донецком направлении. К слову, доносящиеся из Киева жалобы на это грозное оружие — не новость. Кулеба уже признавал, что такие авиабомбы невозможно заглушить и они "просто падают и уничтожают всё".

Матвей Константинов
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