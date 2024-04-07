Спрятаться невозможно: Кулеба пожаловался на массово падающие на головы бойцов ВСУ авиабомбы РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России массово применяют планирующие авиабомбы в зоне СВО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По [украинским военнослужащим] массово и, я бы даже сказал, регулярно бьют управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции", — сказал дипломат в беседе с Financial Times.

Кроме того, Кулеба признал, что от таких бомб невозможно скрыться, а единственный способ противостоять им — сбить бомбардировщик.