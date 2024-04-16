Воздушная тревога звучит в Липецкой области из-за налёта дронов ВСУ
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности из-за приближения БПЛА ВСУ
На территории Липецкой области объявлен режим воздушной опасности в связи с замеченными у границ региона украинскими беспилотниками. Об этом губернатор Игорь Артамонов сообщил в личном телеграм-канале.
"Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона", — пишет Артамонов.
Губернатор призвал земляков следить за актуальной информацией об оперативной обстановке в официальных каналах областного правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 15 апреля была отражена атака украинского БПЛА по российской территории. Дрон противника был перехвачен отечественными системами ПВО над Краснодарским краем.
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