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16 апреля, 08:48

Воздушная тревога звучит в Липецкой области из-за налёта дронов ВСУ

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности из-за приближения БПЛА ВСУ

На территории Липецкой области объявлен режим воздушной опасности в связи с замеченными у границ региона украинскими беспилотниками. Об этом губернатор Игорь Артамонов сообщил в личном телеграм-канале.

"Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона", пишет Артамонов.

Губернатор призвал земляков следить за актуальной информацией об оперативной обстановке в официальных каналах областного правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время".

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 15 апреля была отражена атака украинского БПЛА по российской территории. Дрон противника был перехвачен отечественными системами ПВО над Краснодарским краем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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