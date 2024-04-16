Воздушная тревога звучит в Липецкой области из-за налёта дронов ВСУ

На территории Липецкой области объявлен режим воздушной опасности в связи с замеченными у границ региона украинскими беспилотниками. Об этом губернатор Игорь Артамонов сообщил в личном телеграм-канале.

"Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона", — пишет Артамонов.

Губернатор призвал земляков следить за актуальной информацией об оперативной обстановке в официальных каналах областного правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время".