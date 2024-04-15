Более трети БПЛА: Генерал рассказал о роли РЭБ при отражении контрнаступления ВСУ

Начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин рассказал о роли своих подразделений в отражении провалившегося контрнаступления ВСУ. Как заявил высокопоставленный военный в статье для газеты "Красная Звезда", посвящённой Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе, российские системы РЭБ за тот период подавили более трети всех принадлежащих ВСУ дронов самолётного типа.

"При отражении контрнаступления ВСУ из-за воздействия средств РЭБ совершили аварийную посадку, не достигнув цели, более трети общего числа применявшихся ВСУ ударных БПЛА самолётного типа", — заявил генерал.

Помимо того, он также рассказал об успехах борьбы подразделений с высокоточными снарядами противника. По словам Ласточкина, российские системы РЭБ во время контрнаступления ВСУ смогли сделать так, чтобы более четверти выпущенных украинцами подобных боеприпасов не достигли своей цели благодаря воздействию радиопомех.