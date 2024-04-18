Пенсионерка пострадала в результате падения украинского дрона в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев озвучил обновлённую информацию о последствиях падения подавленного украинского дрона. В результате инцидента ранения получила пенсионерка 1956 года рождения. Она госпитализирована и находится под присмотром медиков, написал чиновник в Telegram-канале.