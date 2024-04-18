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17 апреля, 21:01

Пенсионерка пострадала в результате падения украинского дрона в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев озвучил обновлённую информацию о последствиях падения подавленного украинского дрона. В результате инцидента ранения получила пенсионерка 1956 года рождения. Она госпитализирована и находится под присмотром медиков, написал чиновник в Telegram-канале.

"Также пострадала небольшая пилорама, принадлежащая индивидуальному предпринимателю. Повреждения получили два частных домовладения", — добавил глава региона.

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Напомним, что дрон был подавлен над Воронежем средствами радиоэлектронной борьбы. На месте падения летательного аппарата возник пожар, спасатели уже вступили в борьбу с огнём.

Обложка ©

Shutterstock / Anelo

Илья Пушкарев
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