Пенсионерка пострадала в результате падения украинского дрона в Воронеже
Губернатор Воронежской области Александр Гусев озвучил обновлённую информацию о последствиях падения подавленного украинского дрона. В результате инцидента ранения получила пенсионерка 1956 года рождения. Она госпитализирована и находится под присмотром медиков, написал чиновник в Telegram-канале.
"Также пострадала небольшая пилорама, принадлежащая индивидуальному предпринимателю. Повреждения получили два частных домовладения", — добавил глава региона.
Напомним, что дрон был подавлен над Воронежем средствами радиоэлектронной борьбы. На месте падения летательного аппарата возник пожар, спасатели уже вступили в борьбу с огнём.
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