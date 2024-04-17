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17 апреля, 20:42

ПВО сбила над Белгородской областью 14 снарядов РСЗО Vampire

Украинские боевики атаковали Белгородскую область с применением чешской РСЗО RM-70 "Вампир". К счастью, все 14 реактивных снарядов были уничтожены в воздухе, сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, дежурные средства ПВО пресекли теракт киевского режима в 23:00. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

"В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Пуляевка в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо. На месте работают оперативные службы", — написал чиновник в "Телеграме".

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Боевики ВСУ ежедневно предпринимают попытки нанести удар по территории России с применением различного оружия. Лишь за прошедшие сутки системы ПВО уничтожили 191 украинский дрон и шесть баллистических ракет.

Обложка ©

Shutterstock / Harismoyo

Илья Пушкарев
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