ПВО сбила над Белгородской областью 14 снарядов РСЗО Vampire
Украинские боевики атаковали Белгородскую область с применением чешской РСЗО RM-70 "Вампир". К счастью, все 14 реактивных снарядов были уничтожены в воздухе, сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, дежурные средства ПВО пресекли теракт киевского режима в 23:00. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.
"В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Пуляевка в одном частном домовладении пробита крыша навеса и повреждено крыльцо. На месте работают оперативные службы", — написал чиновник в "Телеграме".
Боевики ВСУ ежедневно предпринимают попытки нанести удар по территории России с применением различного оружия. Лишь за прошедшие сутки системы ПВО уничтожили 191 украинский дрон и шесть баллистических ракет.
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