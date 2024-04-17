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Регион
17 апреля, 11:56

Российская ПВО сбила 191 украинский дрон, 6 ракет АТАСМS и авиабомбу Hammer

Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки было сбито шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS американского производства и 191 украинский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

"Средствами ПВО за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции", — говорится в сообщении.

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Ранее российские силы ПВО сбили украинский дрон в небе над Республикой Мордовия. ВСУ предпринимали попытку атаки БПЛА на регион около 08:00 мск, однако она оказалась безуспешной из-за своевременной реакции противовоздушной обороны.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Владимир Озеров
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