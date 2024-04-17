Российская ПВО сбила 191 украинский дрон, 6 ракет АТАСМS и авиабомбу Hammer
Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки было сбито шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS американского производства и 191 украинский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.
"Средствами ПВО за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции", — говорится в сообщении.
Ранее российские силы ПВО сбили украинский дрон в небе над Республикой Мордовия. ВСУ предпринимали попытку атаки БПЛА на регион около 08:00 мск, однако она оказалась безуспешной из-за своевременной реакции противовоздушной обороны.
ТАСС / Александр Полегенько