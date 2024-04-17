Российские системы ПВО уничтожили украинский БПЛА в небе Мордовии
Российские системы ПВО 17 апреля утром уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Мордовией. Согласно сообщению Министерства обороны РФ, последствий на земле не наблюдается.
"Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Республики Мордовия", — говорится в публикации ведомства.
Ранее губернатор Орловской области сообщил о том, что противовоздушная оборона ночью сбила БПЛА ВСУ над регионом. К счастью, никто не пострадал, а падение сбитого аппарата не привело к разрушениям на земле. Ситуация под полным контролем областной власти.
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