Российские системы ПВО уничтожили украинский БПЛА в небе Мордовии

"Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Республики Мордовия", — говорится в публикации ведомства.

Ранее губернатор Орловской области сообщил о том, что противовоздушная оборона ночью сбила БПЛА ВСУ над регионом. К счастью, никто не пострадал, а падение сбитого аппарата не привело к разрушениям на земле. Ситуация под полным контролем областной власти.