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17 апреля, 06:43

Российские системы ПВО уничтожили украинский БПЛА в небе Мордовии

Российские системы ПВО 17 апреля утром уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Мордовией. Согласно сообщению Министерства обороны РФ, последствий на земле не наблюдается.

"Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Республики Мордовия", говорится в публикации ведомства.

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Ранее губернатор Орловской области сообщил о том, что противовоздушная оборона ночью сбила БПЛА ВСУ над регионом. К счастью, никто не пострадал, а падение сбитого аппарата не привело к разрушениям на земле. Ситуация под полным контролем областной власти.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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