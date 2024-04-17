Украинские военные запустили метеозонды с бомбами к Липецку и Курску. Вот что из этого вышло ПВО России сбила украинские метеозонды с взрывчаткой под Липецком и Курском 17 апреля, 10:54 ВСУ запускают по России метеозонды с взрывчаткой. Обложка © Telegram / Mash

Украинские военнослужащие впервые направили метеозонды с взрывчаткой вглубь России, по таким вражеским устройствам отрабатывает российская ПВО. Об этом пишет Mash, публикуя снимки аппаратов.

ВСУ запускают по России метеозонды с взрывчаткой. Фото © Telegram / Mash

ВСУ запускают по России метеозонды с взрывчаткой. Фото © Telegram / Mash

Один из переоборудованных беспилотных аэростатов был сбит в Липецкой области, он нёс килограмм тротила и упал в лесу возле деревни Новая Слободка. Также удалось уничтожить несколько подобных боевых метеозондов в Курской области. Некоторые имели на своём корпусе мины, другие — уголковые отражатели для радаров, чтобы ПВО приняла за дрон.

Фактически это малоразмерные воздушные шары (МВШ). Украинские военнослужащие прикрепляют к ним бомбу, которая сбрасывается по сигналу GPS. Предположительно, такие аппараты ВСУ пытаются использовать для мелких террористических актов в российских регионах.

Накануне сообщалось, что украинские военнослужащие попытались атаковать Курскую область с помощью малоразмерного воздушного шара, российские силы ПВО уничтожили вражеский объект. Сегодня стало известно, что ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью метеозондов, их сбили российские средства противовоздушной обороны.

Авторы Татьяна Миссуми