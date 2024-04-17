ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью метеозондов, но воздушные объекты сбили российские средства противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал губернатор в телеграм-канале.