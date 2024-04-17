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Регион
17 апреля, 10:29

ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью метеозондов

ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью метеозондов, но воздушные объекты сбили российские средства противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ", написал губернатор в телеграм-канале.

К Украине возникли серьёзные вопросы после перехвата воздушного шара ВСУ над Россией
К Украине возникли серьёзные вопросы после перехвата воздушного шара ВСУ над Россией

А накануне, 16 апреля, ВСУ попытались атаковать Курск с использованием малоразмерного воздушного шара, который в итоге был сбит российскими силами противовоздушной обороны.

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Freepik.com/freestockcenter

Александра Вишнякова
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