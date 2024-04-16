К Украине возникли серьёзные вопросы после перехвата воздушного шара ВСУ над Россией

Если бы недавняя атака Вооружённых сил Украины на Курскую область с применением воздушного шара не была серьёзной новостью, подтверждённой Министерством обороны, можно было бы счесть её началом плохого анекдота. Такое мнение высказал политолог и политтехнолог Илья Гамбашидзе в беседе с Life.ru.

"Если бы это не было серьёзной новостью, подтверждённой Министерством обороны, можно было бы подумать, что это начало плохого анекдота. Мне сложно оценивать ситуацию с военно-технической точки зрения, но с информационной точки зрения, думаю, этот казус произведёт на украинцев и европейцев неизгладимый эффект. Россия применяет гиперзвуковые ракеты и управляемые авиабомбы, её противник — воздушные шары", — считает эксперт.

По оценке нашего собеседника, в связи со случившимся у обывателей появятся вполне очевидные, серьёзные вопросы о "союзнической" помощи Украине со стороны ЕС и США, а также о её перспективах в вооружённом противостоянии с Россией.