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16 апреля, 11:26

К Украине возникли серьёзные вопросы после перехвата воздушного шара ВСУ над Россией

Политолог Гамбашидзе сравнил с анекдотом атаку ВСУ на Курск воздушным шаром

Если бы недавняя атака Вооружённых сил Украины на Курскую область с применением воздушного шара не была серьёзной новостью, подтверждённой Министерством обороны, можно было бы счесть её началом плохого анекдота. Такое мнение высказал политолог и политтехнолог Илья Гамбашидзе в беседе с Life.ru.

"Если бы это не было серьёзной новостью, подтверждённой Министерством обороны, можно было бы подумать, что это начало плохого анекдота. Мне сложно оценивать ситуацию с военно-технической точки зрения, но с информационной точки зрения, думаю, этот казус произведёт на украинцев и европейцев неизгладимый эффект. Россия применяет гиперзвуковые ракеты и управляемые авиабомбы, её противник — воздушные шары", считает эксперт.

По оценке нашего собеседника, в связи со случившимся у обывателей появятся вполне очевидные, серьёзные вопросы о "союзнической" помощи Украине со стороны ЕС и США, а также о её перспективах в вооружённом противостоянии с Россией.

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Напомним, что 16 апреля около 08:15 по мск ВСУ попытались осуществить попытку атаки на Курск с использованием малоразмерного воздушного шара, который в итоге был сбит российскими силами противовоздушной обороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Ольга Годуненко
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