Украина впервые попыталась атаковать Курск с помощью воздушного шара Российская ПВО сбила воздушный шар ВСУ при попытке атаковать Курскую область 16 апреля, 07:15 ПВО России отразила атаку ВСУ на Курскую область. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинские военнослужащие попытались атаковать Курскую область с помощью малоразмерного воздушного шара, российские силы ПВО уничтожили вражеский объект. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Около 08:15 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области", — уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ впервые сообщили о поражении в зоне специальной военной операции (СВО) украинской станции радиоэлектронной борьбы "Хмара" и уничтожении британской гаубицы L119.

Авторы Татьяна Миссуми