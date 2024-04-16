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Украина впервые попыталась атаковать Курск с помощью воздушного шара

Российская ПВО сбила воздушный шар ВСУ при попытке атаковать Курскую область

16 апреля, 07:15
ПВО России отразила атаку ВСУ на Курскую область. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

ПВО России отразила атаку ВСУ на Курскую область. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинские военнослужащие попытались атаковать Курскую область с помощью малоразмерного воздушного шара, российские силы ПВО уничтожили вражеский объект. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Около 08:15 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области", — уточнили в ведомстве.

Украинский беспилотник перехвачен в небе над Краснодарским краем
Украинский беспилотник перехвачен в небе над Краснодарским краем

Ранее в Минобороны РФ впервые сообщили о поражении в зоне специальной военной операции (СВО) украинской станции радиоэлектронной борьбы "Хмара" и уничтожении британской гаубицы L119.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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