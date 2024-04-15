Российская армия впервые уничтожила в зоне СВО украинскую "Хмару" и британскую гаубицу

В Минобороны РФ впервые сообщили о поражении в зоне специальной военной операции (СВО) украинской станции радиоэлектронной борьбы "Хмара" и уничтожении британской гаубицы L-119.

В ведомстве уточнили, что "Хмара" была поражена на Авдеевском направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, 152-миллиметровую САУ "Акация“, 122-миллиметровую САУ "Гвоздика", три 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 105-миллиметровую гаубицу М102 производства США.

105-миллиметровую британскую гаубицу L-119 уничтожили на Донецком направлении. Общие суточные потери ВСУ там составили до 420 военных, танк, две САУ "Гвоздика", а также десять автомобилей.