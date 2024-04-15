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15 апреля, 11:18

ВС России разгромили командно-наблюдательный пункт Нацгвардии Украины

За прошедшие сутки российские войска в ходе спецоперации разгромили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, также за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах.

А ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по французским наёмникам в Славянске. По его словам, треть города была перекрыта военными. Они массово проверяют документы и телефоны всех, кто находится на улице.

Российская ПВО сбила две ракета Storm Shadow в Запорожской области
Российская ПВО сбила две ракета Storm Shadow в Запорожской области
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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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