Российская ПВО сбила две ракета Storm Shadow в Запорожской области
Администрация Бердянска: ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в небе над городом
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России, по предварительной информации, сбили две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства в небе над Бердянском Запорожской области. Об этом сообщает муниципальная администрация.
"По предварительной информации, наша ПВО сбила две вражеские ракеты Storm Shadow!" — говорится в телеграм-канале администрации.
В администрации добавили, что взрывы прозвучали около 11:30. Информация уточняется.
Ранее Life.ru писал, что российские спецы впервые "провели вскрытие" Storm Shadow. Демонтаж агрегатов и узлов ракеты позволит детально разобраться в её тактико-технических характеристиках.
ТАСС / Николай Гынгазов