Российская ПВО сбила две ракета Storm Shadow в Запорожской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России, по предварительной информации, сбили две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства в небе над Бердянском Запорожской области. Об этом сообщает муниципальная администрация.

"По предварительной информации, наша ПВО сбила две вражеские ракеты Storm Shadow!" — говорится в телеграм-канале администрации.

В администрации добавили, что взрывы прозвучали около 11:30. Информация уточняется.