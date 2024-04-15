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15 апреля, 09:41

Российская ПВО сбила две ракета Storm Shadow в Запорожской области

Администрация Бердянска: ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в небе над городом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России, по предварительной информации, сбили две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства в небе над Бердянском Запорожской области. Об этом сообщает муниципальная администрация.

"По предварительной информации, наша ПВО сбила две вражеские ракеты Storm Shadow!" — говорится в телеграм-канале администрации.

В администрации добавили, что взрывы прозвучали около 11:30. Информация уточняется.

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Ранее Life.ru писал, что российские спецы впервые "провели вскрытие" Storm Shadow. Демонтаж агрегатов и узлов ракеты позволит детально разобраться в её тактико-технических характеристиках.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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