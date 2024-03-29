Российские спецы впервые "провели вскрытие" англо-французской ракеты Storm Shadow

Российские эксперты впервые показали, как выглядит разобранная крылатая ракета Storm Shadow изнутри. Видеозапись есть в распоряжении РИА "Новости".

"В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания. <…> Порой работа ПВО [приводит к тому, что] ракета не уничтожается, а падает на землю, и боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, чтобы защищать нашу землю от прилетевшей нечисти", — объяснил собеседник информационного агентства.

Разбор образца западного вооружения проводился экспертами высокой квалификации. Демонтаж агрегатов и узлов ракеты позволит детально разобраться в её тактико-технических характеристиках. Специалист продемонстрировал головной обтекатель Storm Shadow, сбрасывающийся при заходе ракеты на цель, а также обезвреженный взрыватель и донную часть снаряда. Всей полученной в ходе изучения информацией делятся с соответствующими ведомствами и учебными центрами.

На опубликованной агентством записи запечатлён непосредственный процесс разбора Storm Shadow: получившее повреждения крыло, раскладывающий узел, схема боевой части, главный заряд. Англо-французская ракета предназначена для нанесения ударов по высокозащищённым целям, таким как бетонные бункеры, поэтому обладает тандемной боевой частью, оснащённой кумулятивным предзарядом, пробивающим отверстие в защите для основного заряда. Также эксперт показал компоненты турбореактивного двигателя Storm Shadow, лопатки из компрессора низкого давления, фрагменты материалов, из которых были собраны корпус и крылья ракеты, а также мелкие детали устройства.

Общий вид корпуса ракеты позволяет предположить, что она по какой-то причине не взорвалась при ударе по цели — так могло получиться из-за технического сбоя или из-за воздействия российских систем РЭБ. На экземпляре отсутствуют признаки удара систем ПВО.