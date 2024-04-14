Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ, три авиабомбы Hammer и JDAM

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. Также наши зенитчики уничтожили некоторые виды снарядов противника.

"[Сбиты] три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", — рассказали в ведомстве.