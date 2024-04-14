Регион

Уведомления отключены

14 апреля, 10:30

Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ, три авиабомбы Hammer и JDAM

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. Также наши зенитчики уничтожили некоторые виды снарядов противника.

"[Сбиты] три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", — рассказали в ведомстве.

Над Краснодарским краем перехвачено и уничтожено 10 украинских дронов
Над Краснодарским краем перехвачено и уничтожено 10 украинских дронов

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении украинских беспилотников в небе над Чёрным морем. Всего было сбито пять дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров