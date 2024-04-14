Российская ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ, три авиабомбы Hammer и JDAM
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. Также наши зенитчики уничтожили некоторые виды снарядов противника.
"[Сбиты] три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении украинских беспилотников в небе над Чёрным морем. Всего было сбито пять дронов.
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