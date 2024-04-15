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15 апреля, 05:56
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Российские войска ударили по французским наёмникам в Славянске, заявили в подполье

Лебедев: ВС России ударили по расположению французских наёмников в Славянске

ВС России нанесли удар по расположению французских наёмников, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Также там находились украинские артиллеристы.

"По сообщениям от наших товарищей, прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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По словам Лебедева, на данный момент треть города перекрыта военными. Они массово проверяют документы и телефоны всех, кто находится на улице.

Ранее в результате удара был повреждён объект инфраструктуры в Днепропетровской области. Был ли на месте пожар, неизвестно.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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