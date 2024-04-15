ВС России нанесли удар по расположению французских наёмников, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Также там находились украинские артиллеристы.

"По сообщениям от наших товарищей, прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам Лебедева, на данный момент треть города перекрыта военными. Они массово проверяют документы и телефоны всех, кто находится на улице.