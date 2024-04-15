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15 апреля, 05:24

В Днепропетровской области повреждён объект инфраструктуры

В Днепропетровской области повреждён объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

По его словам, зафиксирован удар по "инфраструктурному объекту". Другие подробности чиновник не привёл. Был ли на месте происшествия пожар, неизвестно.

В Днепропетровской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры
В Днепропетровской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о результатах ударов ВС РФ по объектам на Украине в ночь на 14 апреля. Так, "Герани" поразили подстанцию в Харькове.

Обложка ©

Unsplash / Diana Vyshniakova

Матвей Константинов
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