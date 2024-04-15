В Днепропетровской области повреждён объект инфраструктуры
В Днепропетровской области повреждён объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.
По его словам, зафиксирован удар по "инфраструктурному объекту". Другие подробности чиновник не привёл. Был ли на месте происшествия пожар, неизвестно.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о результатах ударов ВС РФ по объектам на Украине в ночь на 14 апреля. Так, "Герани" поразили подстанцию в Харькове.
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Unsplash / Diana Vyshniakova