В Днепропетровской области повреждён объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

По его словам, зафиксирован удар по "инфраструктурному объекту". Другие подробности чиновник не привёл. Был ли на месте происшествия пожар, неизвестно.