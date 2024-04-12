В Днепропетровской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровской области Украины. Об этом заявил глава военной администрации региона Сергей Лысак в своём телеграм-канале.
По его словам, в области также пострадала электросеть.
Ранее Life.ru рассказывал, что на днях по всей Украине звучала воздушная тревога, были слышны взрывы. Они прогремели в Одессе, Киеве, Харькове, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях. А сегодня утром сообщалось ещё и о взрывах в прилегающей к Молдавии области Украины.
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ТАСС / Ягодкин Дмитрий