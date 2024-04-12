В Днепропетровской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры

Ранее Life.ru рассказывал, что на днях по всей Украине звучала воздушная тревога, были слышны взрывы. Они прогремели в Одессе, Киеве, Харькове, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях. А сегодня утром сообщалось ещё и о взрывах в прилегающей к Молдавии области Украины.