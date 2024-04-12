Взрывы прогремели в прилегающей к Молдавии области Украины
Взрывы прогремели в Винницкой области Украины
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Взрывы прогремели ночью в прилегающей к Молдавии Винницкой области в центральной части Украины, в регионе звучала воздушная тревога. Об этом пишет украинское издание "Зеркало недели".
Подробности, как и последствия взрывов, не приводятся. Местные власти на данный момент тоже предпочли ситуацию не комментировать.
В ночь на 11 апреля по всей Украине также звучала воздушная тревога, взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях. Местные власти сообщали об остановке метро и повреждении объектов критической инфраструктуры, но не уточняли, каких именно. Подполье узнало, что ракетные удары нанесены по питающей сразу несколько областей Украины ТЭЦ, логову румынских наёмников, подстанции в Михайло-Ларине.