Российские военные лётчики пересели на новые истребители Су-35С

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), которой владеет российская госкорпорация "Ростех", произвела и передала в ВС РФ первую за 2024 год партию новых многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++. Каждый из них успешно завершил программу наземных и лётных испытаний в разных режимах работы, кроме того, все самолёты осуществили перелёт к месту непосредственного несения службы, пишет пресс-служба "Ростеха".

ОАК поставила в Армию России первую партию Су-35С в 2024 году. Видео © Telegram / "Ростех"

Задача Су-35С — захват доминирующего положения в воздушном пространстве, уничтожение наземных и надводных объектов в дневное и ночное время при погодных условиях любой сложности на большом расстоянии от аэродрома базирования. Истребитель оборудован информационно-прицельными системами большого радиуса действия, технологичной системой коммуникации и высокоскоростного обмена данными как между бортом и землёй, так и между самолётами. Машина снабжена силовой установкой на основе новых двигателей, подконтрольных цифровой системе, с управляемым вектором тяги, что даёт возможность существенно повысить лётно-технические и манёвренные характеристики Су-35С.