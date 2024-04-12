Российские военные лётчики пересели на новые истребители Су-35С
ОАК поставила в ВС РФ новую партию многофункциональных истребителей Су-35С
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), которой владеет российская госкорпорация "Ростех", произвела и передала в ВС РФ первую за 2024 год партию новых многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++. Каждый из них успешно завершил программу наземных и лётных испытаний в разных режимах работы, кроме того, все самолёты осуществили перелёт к месту непосредственного несения службы, пишет пресс-служба "Ростеха".
ОАК поставила в Армию России первую партию Су-35С в 2024 году. Видео © Telegram / "Ростех"
Задача Су-35С — захват доминирующего положения в воздушном пространстве, уничтожение наземных и надводных объектов в дневное и ночное время при погодных условиях любой сложности на большом расстоянии от аэродрома базирования. Истребитель оборудован информационно-прицельными системами большого радиуса действия, технологичной системой коммуникации и высокоскоростного обмена данными как между бортом и землёй, так и между самолётами. Машина снабжена силовой установкой на основе новых двигателей, подконтрольных цифровой системе, с управляемым вектором тяги, что даёт возможность существенно повысить лётно-технические и манёвренные характеристики Су-35С.
Ранее в Минобороны сообщали о том, как экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорник ВСУ на Северодонецком направлении в зоне СВО. Российские пилоты нанесли по укрепрайону противника удары неуправляемыми авиационными ракетами, нацелив их по заданным координатам. Лётчикам удалось успешно поразить все цели атаки, после этого они вернулись на аэродром базирования, вылет прошёл штатно.
Telegram / "Ростех"