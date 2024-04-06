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6 апреля, 09:38

Ракетоносцы Ту-95 с кортежем из Су-35 более 12 часов патрулировали Чукотское море

МО РФ: Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над Чукотским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации завершили плановый 12-часовой полёт над нейтральной акваторией Чукотского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Полёт двух Ту-95МС над Чукотским морем. Видео © Telegram / Минобороны России

"Полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей", — сказал командир дальней авиации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Общая длительность полёта превысила 12 часов. Ракетоносцы сопровождали российские истребители Су-35с.

Появилось видео полёта ракетоносцев Ту-95МС над нейтральной частью Японского моря
Появилось видео полёта ракетоносцев Ту-95МС над нейтральной частью Японского моря

На днях в Минобороны сообщали о том, что два Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. На том вылете ракетоносцы сопровождались истребителями Су-30СМ.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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