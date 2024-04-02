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2 апреля, 10:51

Появилось видео полёта ракетоносцев Ту-95МС над нейтральной частью Японского моря

Два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Японского моря

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщила во вторник, 2 апреля, пресс-служба Минобороны РФ. Продолжительность полёта составила около десяти часов. Все действия российских пилотов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, указали в ведомстве.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Видео © Минобороны РФ

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30СМ Воздушно-космических сил", — добавили в Минобороны.

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Напомним, что в середине марта российский бомбардировщик Ту-22М3 и истребитель-перехватчик МиГ-31 с комплексом "Кинжал" выполнили плановые полёты над Балтийским и Каспийским морями. А до этого группа надводных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провела учения в Японском море по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника. Речь идёт о корвете "Совершенный", а также малых противолодочных кораблях "Метель" и "Кореец".

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Минобороны РФ

Марина Калегина
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