Появилось видео полёта ракетоносцев Ту-95МС над нейтральной частью Японского моря

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщила во вторник, 2 апреля, пресс-служба Минобороны РФ. Продолжительность полёта составила около десяти часов. Все действия российских пилотов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, указали в ведомстве.