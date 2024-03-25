Корабли ТОФ провели учения по поиску "вражеской" подлодки в Японском море
Корвет "Совершенный". Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Группа надводных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провела учения в Японском море по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника. Об этом информировала пресс-служба флота.
Речь идёт о корвете "Совершенный", а также малых противолодочных кораблях "Метель" и "Кореец". В роли вражеской субмарины выступила дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", экипаж которой перед этим выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр-ПЛ".
"Обнаружив акустический след, противолодочники отработали тактические элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попыток скрыться от преследования", — говорится в сообщении ТОФ.
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