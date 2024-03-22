В РВСН стартовали комплексные проверки с выходом "Ярсов" на позиции
ПГРК "Ярс". Обложка © TACC / Пресс-служба Минобороны РФ
В структурах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России стартовали контрольные комплексные проверки с участием "Ярсов". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
"Ракетные соединения, расположенные в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл), Тагиле (Свердловская область) и Барнауле (Алтайский край), проводят командно-штабные учения под руководством командующих соответствующими ракетными армиями. В ходе учений ракетные полки с ПГРК "Ярс" будут развёрнуты в полевых условиях", — говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, личный состав подразделений охраны и обеспечения займётся выполнением задач по подготовке местности и обеспечению радиационной, химической и биологической защиты в процессе маневрирования ракетных полков.
PC-24 "Ярс" — это российский стратегический ракетный комплекс. В его составе — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Она может быть как мобильного, так и шахтного базирования. У этой ракеты головная часть разделяющаяся. Комплекс является модификацией "Тополя-М".
Ранее Life.ru сообщал, что в РВСН закончили переоснащение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". При этом "Тополь-М" остался на вооружении нескольких полков группировки. Их переоснащение на комплекс "Ярс" планируется начать после 2025 года.