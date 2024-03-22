В РВСН стартовали комплексные проверки с выходом "Ярсов" на позиции

В структурах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России стартовали контрольные комплексные проверки с участием "Ярсов". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Ракетные соединения, расположенные в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл), Тагиле (Свердловская область) и Барнауле (Алтайский край), проводят командно-штабные учения под руководством командующих соответствующими ракетными армиями. В ходе учений ракетные полки с ПГРК "Ярс" будут развёрнуты в полевых условиях", — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, личный состав подразделений охраны и обеспечения займётся выполнением задач по подготовке местности и обеспечению радиационной, химической и биологической защиты в процессе маневрирования ракетных полков.

PC-24 "Ярс" — это российский стратегический ракетный комплекс. В его составе — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Она может быть как мобильного, так и шахтного базирования. У этой ракеты головная часть разделяющаяся. Комплекс является модификацией "Тополя-М".