РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы"
РВСН завершили перевооружение мобильной группировки с ПГРК "Тополь-М" на "Ярс"
Комплекс "Ярс". Обложка © t.me / Минобороны РФ
В Ракетных войсках стратегического назначения закончили переоснащение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
"Перевооружение последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершено", — рассказали в оборонном ведомстве.
При этом "Тополь-М" остался на вооружении нескольких полков группировки. Их переоснащение на "Ярс" планируется начать после 2025 года.
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