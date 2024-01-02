Регион

Уведомления отключены

2 января, 18:32

РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы"

РВСН завершили перевооружение мобильной группировки с ПГРК "Тополь-М" на "Ярс"

Комплекс "Ярс". Обложка © t.me / Минобороны РФ

Комплекс "Ярс". Обложка © t.me / Минобороны РФ

В Ракетных войсках стратегического назначения закончили переоснащение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Перевооружение последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершено", — рассказали в оборонном ведомстве.

При этом "Тополь-М" остался на вооружении нескольких полков группировки. Их переоснащение на "Ярс" планируется начать после 2025 года.

Очередной "Ярс" загрузили в пусковую шахту в Козельском ракетном соединении
Очередной "Ярс" загрузили в пусковую шахту в Козельском ракетном соединении

Лайф также сообщал, что в ноябре 2023 года в России поставили на опытно-боевое дежурство новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования "Сармат" с одноимённой тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). РС-28 "Сармат" — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, которая предназначена для замены советских ракет Р-36М2 "Воевода".

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров