РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы"

В Ракетных войсках стратегического назначения закончили переоснащение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Перевооружение последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершено", — рассказали в оборонном ведомстве.

При этом "Тополь-М" остался на вооружении нескольких полков группировки. Их переоснащение на "Ярс" планируется начать после 2025 года.