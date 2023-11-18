"Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил источник

В России поставили на опытно-боевое дежурство новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования "Сармат" с одноимённой тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в 2022 году. Видео © Минобороны РФ

"Постановка "Сармата" на опытно-боевое дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осуществлена параллельно с проводимыми лётно-конструкторскими испытаниями изделия", — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

РС-28 "Сармат" — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, которая предназначена для замены советских ракет Р-36М2 "Воевода". Специалисты АО "Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева" в Челябинской области разрабатывали его с 2000-х годов. Сейчас серийно выпускается на Красноярском машиностроительном заводе. Первый запуск "Сармата" состоялся 20 апреля 2022 года.