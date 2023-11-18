"Сармат" поставлен на боевое дежурство, сообщил источник
ТАСС: Ракетный комплекс "Сармат" поставлен на опытно-боевое дежурство
В России поставили на опытно-боевое дежурство новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования "Сармат" с одноимённой тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в 2022 году. Видео © Минобороны РФ
"Постановка "Сармата" на опытно-боевое дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осуществлена параллельно с проводимыми лётно-конструкторскими испытаниями изделия", — сказал собеседник агентства.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
РС-28 "Сармат" — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, которая предназначена для замены советских ракет Р-36М2 "Воевода". Специалисты АО "Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева" в Челябинской области разрабатывали его с 2000-х годов. Сейчас серийно выпускается на Красноярском машиностроительном заводе. Первый запуск "Сармата" состоялся 20 апреля 2022 года.
Ранее зарубежные СМИ назвали "Сармат" оружием, которое способно изменить конфликт на Украине. Как отметили журналисты Asia Times, за счёт своих характеристик это по-настоящему универсальная ракета.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ