Запущенная с Плесецка ракета "Ярс" в ходе испытания поразила "цель" на Камчатке
Минобороны РФ провело успешный учебно-боевой пуск "Ярса" с Плесецка
Учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" провели на испытательном космодроме Плесецк. Снаряд успешно поразил условную цель на Камчатке. Кадры опубликовало Минобороны РФ.
Учебно-боевой пуск "Ярса" с Плесецка. Видео © Минобороны РФ
"На космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён учебно-боевой пуск ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и лётных характеристик современного ракетного комплекса", — рассказали в оборонном ведомстве.
Испытания прошли успешно, все поставленные задачи выполнены. При подготовке к пуску на Плесецке Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удалённый район стартовой батареи ПГРК "Ярс".
Ранее Life.ru сообщал, что в РВСН закончили переоснащение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". При этом "Тополь-М" остался на вооружении нескольких полков группировки. Их переоснащение на комплекс "Ярс" планируется начать после 2025 года.
Минобороны РФ