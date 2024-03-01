Регион

Уведомления отключены

1 марта, 13:21

Запущенная с Плесецка ракета "Ярс" в ходе испытания поразила "цель" на Камчатке

Минобороны РФ провело успешный учебно-боевой пуск "Ярса" с Плесецка

Учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" провели на испытательном космодроме Плесецк. Снаряд успешно поразил условную цель на Камчатке. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

Учебно-боевой пуск "Ярса" с Плесецка. Видео © Минобороны РФ

"На космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён учебно-боевой пуск ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и лётных характеристик современного ракетного комплекса", — рассказали в оборонном ведомстве.

Испытания прошли успешно, все поставленные задачи выполнены. При подготовке к пуску на Плесецке Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удалённый район стартовой батареи ПГРК "Ярс".

Колонна "Ярсов" выдвинулась в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы
Колонна "Ярсов" выдвинулась в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы

Ранее Life.ru сообщал, что в РВСН закончили переоснащение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". При этом "Тополь-М" остался на вооружении нескольких полков группировки. Их переоснащение на комплекс "Ярс" планируется начать после 2025 года.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Бражников
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ярс
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров