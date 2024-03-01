Запущенная с Плесецка ракета "Ярс" в ходе испытания поразила "цель" на Камчатке

Учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" провели на испытательном космодроме Плесецк. Снаряд успешно поразил условную цель на Камчатке. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

Учебно-боевой пуск "Ярса" с Плесецка. Видео © Минобороны РФ

"На космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён учебно-боевой пуск ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и лётных характеристик современного ракетного комплекса", — рассказали в оборонном ведомстве.

Испытания прошли успешно, все поставленные задачи выполнены. При подготовке к пуску на Плесецке Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удалённый район стартовой батареи ПГРК "Ярс".