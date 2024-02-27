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27 февраля, 00:06

Колонна "Ярсов" выдвинулась в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы

Минобороны: Комплексы "Ярс" перебазируют в Подмосковье для подготовки к 9 Мая

Механизированная колонна пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" выдвинулась из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду Победы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Колонна ПГРК "Ярс" выдвинулась в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы. Видео © Минобороны РФ

"Сегодня механизированная колонна пусковых установок ПГРК "Ярс" приступила к совершению марша из пункта постоянной дислокации — города Тейково Ивановской области. Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М-7", — уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в ходе подготовки к тренировкам были проведены контрольные занятия с личным составом парадного расчёта Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). По их итогам было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду. Тренировки парадных расчётов пройдут на военном полигоне в Алабине.

РС-24 "Ярс" — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Он является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М", однако обладает совершенно новыми боевыми характеристиками.

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Ранее Life.ru сообщал, что в РВСН закончили переоснащение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". При этом "Тополь-М" остался на вооружении нескольких полков группировки. Их переоснащение на комплекс "Ярс" планируется начать после 2025 года.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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