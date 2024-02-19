Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осаждённого Севастополя к 9 Мая
Лидер России Владимир Путин поддержал идею выплат для жителей осаждённого Севастополя и его защитников из Президентского фонда по случаю 80-летней годовщины освобождения города. Об этом главу государства попросил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Кроме того, он попросил российского лидера создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения Севастополя, на что Развожаев также получил положительный ответ. Формированием оргкомитета займётся Правительство РФ.
"Так и сделаем — правильно", — подчеркнул глава государства.
Ранее Владимир Путин порадовался за Севастополь, население которого, несмотря на атаки со стороны ВСУ, становится только больше. Глава государства подчеркнул, что местных жителей не запугаешь.
Kremlin.ru