Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осаждённого Севастополя к 9 Мая

Лидер России Владимир Путин поддержал идею выплат для жителей осаждённого Севастополя и его защитников из Президентского фонда по случаю 80-летней годовщины освобождения города. Об этом главу государства попросил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме того, он попросил российского лидера создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения Севастополя, на что Развожаев также получил положительный ответ. Формированием оргкомитета займётся Правительство РФ.

"Так и сделаем — правильно", — подчеркнул глава государства.