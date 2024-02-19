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19 февраля, 11:20

"Не запугаешь": Путин на встрече с Развожаевым порадовался приросту населения Севастополя

Путин на встрече с Развожаевым отметил бесстрашие жителей Севастополя

Население Севастополя продолжает расти, несмотря на атаки со стороны ВСУ, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор города Михаил Развожаев. В ответ глава государства заметил, что местным жителям ничего не страшно.

Путин отметил смелость жителей Севастополя. Видео © Life.ru

"Севастопольцы — люди вообще мало боящиеся чего", — добавил глава города.

"Не запугаешь", — отметил российский лидер.

Губернатор Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО
Губернатор Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО

Ранее Михаил Развожаев опроверг фейк о якобы готовящихся атаках на школы Севастополя. По его словам, авторов провокационных сообщений уже вычисляют. Он также призвал не делиться подобным, чтобы не играть террористам на руку.

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Life.ru

Матвей Константинов
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