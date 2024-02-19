"Не запугаешь": Путин на встрече с Развожаевым порадовался приросту населения Севастополя

Население Севастополя продолжает расти, несмотря на атаки со стороны ВСУ, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор города Михаил Развожаев. В ответ глава государства заметил, что местным жителям ничего не страшно.

Путин отметил смелость жителей Севастополя. Видео © Life.ru

"Севастопольцы — люди вообще мало боящиеся чего", — добавил глава города.

"Не запугаешь", — отметил российский лидер.