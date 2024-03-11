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Армия Белоруссии проводит масштабную передислокацию из-за проверки боевой готовности

Минобороны Белоруссии объявило о начале проверки боевой готовности армии

11 марта, 10:02
В Белоруссии стартовала проверка боевой готовности армии. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

В Белоруссии стартовала проверка боевой готовности армии. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

В Белоруссии стартовала проверка боевой готовности вооружённых сил страны, которая предусматривает передвижения военной техники и передислокацию подразделений для боевых стрельб. Об этом в телеграм-канале сообщает Минобороны республики.

"Проверка носит комплексный характер. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой", — уточняется в тексте.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники. Также Минобороны Белоруссии допустило временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

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Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что Украина сосредоточила у границы с республикой ударную группировку более чем из 100 тысяч военных.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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