Армия Белоруссии проводит масштабную передислокацию из-за проверки боевой готовности Минобороны Белоруссии объявило о начале проверки боевой готовности армии 11 марта, 10:02 В Белоруссии стартовала проверка боевой готовности армии. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

В Белоруссии стартовала проверка боевой готовности вооружённых сил страны, которая предусматривает передвижения военной техники и передислокацию подразделений для боевых стрельб. Об этом в телеграм-канале сообщает Минобороны республики.

"Проверка носит комплексный характер. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой", — уточняется в тексте.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники. Также Минобороны Белоруссии допустило временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что Украина сосредоточила у границы с республикой ударную группировку более чем из 100 тысяч военных.

Авторы Татьяна Миссуми