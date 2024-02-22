Регион

Уведомления отключены

22 февраля, 08:43

Украина стянула к границе Белоруссии ударную группировку из 100 тысяч военных

Министр обороны Белоруссии заявил о 100-тысячной группировке ВСУ у границ страны

Украина сосредоточила у границы с Белоруссией ударную группировку из более чем 100 тысяч военных, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24".

"На сегодняшний день — порядка 112–114 тысяч [солдат насчитывает] эта группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются чуть больше-меньше 17 тысяч", — объяснил глава белорусского Минобороны.

Но Хренин заметил, что Минск не считает нужным наращивать численность своих военных в связи с сосредоточением такой группировки войск на рубежах с Украиной.

ВСУ заложили полмиллиона мин на границе с Россией и Белоруссией
ВСУ заложили полмиллиона мин на границе с Россией и Белоруссией

А ранее стало известно, что украинские военные на границе с Белоруссией обустраивают вторую линию обороны со смертельными ловушками для пехоты и техники.

Обложка ©

Getty Images / Armed Forces of Ukraine

Андрей Бражников
  • Новости
  • Белоруссия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров