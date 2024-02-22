Украина стянула к границе Белоруссии ударную группировку из 100 тысяч военных

Украина сосредоточила у границы с Белоруссией ударную группировку из более чем 100 тысяч военных, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24".

"На сегодняшний день — порядка 112–114 тысяч [солдат насчитывает] эта группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются чуть больше-меньше 17 тысяч", — объяснил глава белорусского Минобороны.

Но Хренин заметил, что Минск не считает нужным наращивать численность своих военных в связи с сосредоточением такой группировки войск на рубежах с Украиной.